foto Ansa

22:40

- Hanno chiuso alle 22 i seggi per le elezioni comunali e verranno riaperti lunedì, tra le 7 e le 15, nei 563 Comuni interessati. Chiuse, invece, definitivamente, le urne della Valle d'Aosta per le elezioni regionali. A poco più della metà delle rilevazioni (336 comuni su 563) pervenute al Viminale, la percentuale di affluenza alle urne alle ore 22 per le comunali va attestandosi al 48,58%, in calo di quasi 13 punti rispetto alle precedenti.