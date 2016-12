foto LaPresse Correlati 16:00 - Secondo Matteo Renzi il governo "non è uno yogurt, non possiamo sapere la data di scadenza prima". Sono le parole del sindaco di Firenze arrivando all'università Johns Hopkins per la chiusura dell'anno accademico. "Se il governo fa le cose, va avanti - ha puntualizzato - se non le f,a va a casa: è una regola aurea. Io - ha concluso Renzi - spero che il governo vada avanti, cioè che faccia le cose". - Secondo Matteo Renzi il governo "non è uno yogurt, non possiamo sapere la data di scadenza prima". Sono le parole del sindaco di Firenze arrivando all'università Johns Hopkins per la chiusura dell'anno accademico. "Se il governo fa le cose, va avanti - ha puntualizzato - se non le f,a va a casa: è una regola aurea. Io - ha concluso Renzi - spero che il governo vada avanti, cioè che faccia le cose".

"Stop fondi pubblici a partiti vittoria Italia - Quanto all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, proposta discussa ieri in Consiglio dei ministri, se avverrà "sarà una vittoria dell'Italia e non una vittoria di Renzi", ha sottolineato l'esponente del Pd. "Queste cose - ha aggiunto - lo dicevamo ai tempi delle primarie e sono contento che si sia partiti dalla proposta di legge Nardella per trovare una soluzione, vediamo - ha proseguito - se sono rose fioriranno".



"Il mio futuro? Sogno un'Italia più bella" - Ad una domanda sui suoi progetti politici futuri, Renzi ha risposto: "Credo che il mio futuro non interessi a nessuno". "In questo momento - ha osservato - sono il sindaco di Firenze; però - ha concluso - sono un cittadino che vuole bene all'Italia, sogno un'Italia più bella e cercheremo di realizzarla".



"Se governassi io il Pd, rinuncerei al finanziamento" - "Se governassi io il Partito democratico rinuncerei al finanziamento pubblico", ha aggiunto il sindaco di Firenze. Renzi ha poi ricordato di aver sempre sostenuto l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti "fin dalle primarie".