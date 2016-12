Elezioni Roma, oltre due milioni al voto

foto LaPresse Correlati Corsa al Campidoglio, la campagna elettorale si chiude con lo scontro tra Grillo e Berlusconi 09:09 - Per le elezioni della capitale, terminata la campagna elettorale, la sfida si sposta nelle urne delle 2.600 sezioni del comune di Roma. Domenica e lunedì saranno 2.359.119 gli elettori che dovranno scegliere il proprio candidato per le amministrative; di questi, 1.107.114 sono uomini e 1.252.005 donne. Oltre a Roma, le sezioni elettorali negli altri comuni della provincia sono 265. - Per le elezioni della capitale, terminata la campagna elettorale, la sfida si sposta nelle urne delle 2.600 sezioni del comune di Roma. Domenica e lunedì saranno 2.359.119 gli elettori che dovranno scegliere il proprio candidato per le amministrative; di questi, 1.107.114 sono uomini e 1.252.005 donne. Oltre a Roma, le sezioni elettorali negli altri comuni della provincia sono 265.

Oltre che nella Capitale, infatti, si vota per il sindaco anche ad Affile, Anzio, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Nettuno, Sacrofano San Cesareo, Santa Marinella, Velletri, Pomezia, Rocca Giovine e Valmontone.



Nei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sotto ogni contrassegno di lista è stampata una sola riga tratteggiata per l'espressione di un solo voto di preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sotto ogni contrassegno di lista sono invece stampate due righe tratteggiate per le espressione di uno o due voti di preferenza. La preferenza deve essere rivolta a due candidati appartenenti alla stessa lista ma di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.



Ci saranno regole ben definite anche per le rilevazioni dei votanti. I comuni coinvolti nella tornata elettorale dovranno comunicare alla prefettura i dati del numero di coloro che avranno votato in orari specifici. Domenica le rilevazioni sono previste alle 12, alle 19 e alle 22. Lunedì, invece, alle 15, ossia all'orario di chiusura dei seggi.