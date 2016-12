foto LaPresse

19:28

- "Non mi convince" eliminare solo il premio di maggioranza senza toccare le liste bloccate perché si rischia di produrre una legge "assolutamente non giusta" e un "parlamento ingovernabile". Così il segretario del Pd Guglielmo Epifani a Roma per sostenere il candidato sindaco Ignazio Marino. Sul finanziamento pubblico ai partiti: "E' una scelta giusta ma va fatto gradatamente per tutelare coloro che lavorano nei partiti".