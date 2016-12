Roma al voto, i candidati chiudono la campagna

Le elezioni per il Campidoglio sono alle porte e i candidati al posto di sindaco di Roma stanno chiudendo le loro campagne elettorali. Presenti anche Berlusconi, Grillo ed Epifani che lanceranno la volata elettorale al sindaco uscente Alemanno, a De Vito, candidato M5S e a Ignazio Marino per il centrosinistra.

22:37 Grillo: "Elezioni a settembre"

"Le elezioni ci saranno a settembre o ottobre. Questa volta ce la giocheremo in due, i buoni e i cattivi, basta finti buoni e finti cattivi, e alla fine, come Highlander, ne rimarrà solo uno". Lo ha detto Beppe Grillo.

22:12 Grillo: "Bastava votare Rodotà e il nano andava in galera"

"Bastava votare Rodotà presidente e il nano (Silvio Berlusconi) andava in galera, bastava votare Prodi. Ma loro, il Pd, non volevano". Lo ha detto Beppe Grillo, tornando poi a parlare di una legge per la "incandidabilità del nano".

22:11 Grillo: "Da Finocchiaro legge indegna"

"La Finocchiaro fa una legge indegna, indecorosa. Vogliono incanalarci nella loro dubbia moralità, nella loro dubbia fede, vogliono che prendiamo i soldi come loro". Così il leader del M5S Beppe Grillo parla della proposta di legge per regolamentare i movimenti politici.

21:55 Grillo: "Noi capro espiatorio del fallimento di Bersani"

"Noi siamo stati il capro espiatorio del fallimento di Bersani. Loro non volevano fare il governo con noi ma volevano solo i nostri parlamentari". Così Beppe Grillo sul palco di piazza del Popolo nel comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma di M5S, Marcello De Vito. "Nonostante i giornali noi siamo diventati la prima forza del Paese - continua - loro continuano a chiamarci grillini, a snobbarci".

21:45 M5S, De Vito: "E' il momento di vincere"

"E' il momento di vincere". Con queste parole il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marcello De Vito, ha chiuso il suo comizio a piazza del Popolo. "Mandiamoli tutti a casa - ha detto ancora De Vito -. Loro hanno il coraggio di definirsi professionisti della politica. Noi siamo contenti di non esserlo. E' arrivato il momento che si facciano da parte". Rivolgendosi alle migliaia di persone che si sono radunate a piazza del Popolo, De Vito ha promesso di fare di Roma "un fiore all'occhiello".

21:44 Grillo a Berlusconi: "Attento nano, si tirano le somme"

"Stai attento nano, che io sono molto sconclusionato e tireremo le somme a breve". E' il messaggio a Silvio Berlusconi di Beppe Grillo, intervistato prima di salire sul palco a Roma. "Ci siamo solo noi, il capocomico e il nano, ne resterà uno solo".

21:21 Venditti da Marchini: "Qui vedo speranza"

"Sono un uomo libero, di sinistra, se sono in questa piazza è perché vedo una speranza". Lo ha detto il cantautore romano Antonello Venditti che ha iniziato il concerto a Parco Schuster dove si sta concludendo la campagna elettorale a sindaco di Roma Alfio Marchini. "Dire che sono contento di essere qui è poco - ha detto Venditti - mi ha spinto il grande rispetto che Alfio ha nei miei confronti e nei confronti della musica".

20:33 Anche Gentiloni e Sassoli in piazza con Marino

Ci sono anche Paolo Gentiloni e David Sassoli, suoi sfidanti alle primarie, al comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato Pd Ignazio Marino. Nelle prime settimane di campagna Marino aveva lamentato un appoggio non forte da parte del Pd.

19:38 Berlusconi: "Dei magistrati parliamo un'altra volta"

"Della magistratura ne parliamo un'altra volta". E' l'unico accenno ai magistrati che Silvio Berlusconi fa, nel corso del suo intervento al comizio finale di Alemanno

19:19 Berlusconi: "Grillini guidati da comico sconclusionato"

''I grillini sono dei burattini guidati tramite internet”

19:08 Epifani: "Voto ha riflesso nazionale"

''Il voto nelle città e nei Comuni ha sempre valenza locale, ma naturalmente, poi, ha un riflesso nazionale, in particolare il voto di Roma, che e' la capitale. Qui c'e' una sfida decisiva per il futuro della città''.

18:58 Berlusconi: "Serve decreto shock per l'economia"

''Serve un decreto choc per rilanciare l'economia che contenga le misure che noi abbiamo indicato in campagna elettorale come il non aumento dell'Iva, tagliare gli artigli a Equitalia e la detassazione per l'assunzione dei giovani''.

18:57 Epifani: "La politica abbia responsabilità in più"

"I partiti devono avere comportamente sobri"

18:56 Epifani: "No a modifica del solo premio di maggioranza"

''Non mi convince'' eliminare solo il premio di maggioranza senza toccare le liste bloccate perché si rischia di produrre una legge ''assolutamente non giusta'' e un ''Parlamento ingovernabile''

18:54 Berlusconi: "Sosteniamo governo con lealtà"

"Noi sosteniamo e sosterremo con lealtà il governo".

