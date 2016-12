foto Ansa

17:42

- "Il Movimento 5 Stelle ha rifiutato 42 milioni di euro di finanziamenti semplicemente non richiedendoli, non ci vuole un accordo per farlo, basta la volontà. L'ennesima presa per il culo pre-elettorale del pdmenoelle". Così il Movimento 5 Stelle commenta, sul blog di Beppe Grillo, l'annuncio del governo sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.