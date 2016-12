foto LaPresse

- "Le nostre carceri non sono degne di un paese civile". A ribadirlo è il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, secondo la quale per risolvere il problema non bastano nuove strutture ma "bisogna ripensare il sistema delle pene, valutando se ci sono spazi per quelle alternative". "E' necessario - puntualizza - che in carcere si paghino gli errori commessi, ma anche che se ne esca migliori".