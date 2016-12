Berlusconi: stop comizi per la mia incolumità

foto Tgcom24 23:58 - Silvio Berlusconi annuncia che, dopo i fatti di Brescia, è stato costretto ad annullare i suoi interventi pubblici "per la mia incolumità personale. Il mio partito ha ritenuto che io non proseguissi gli impegni già fissati. Mi dispiace". Sono le parole del leader del Pdl, intervenuto telefonicamente ad un comizio del partito ad Aosta, dove avrebbe dovuto partecipare di persona, in vista delle elezioni regionali del 26 maggio. - Silvio Berlusconi annuncia che, dopo i fatti di Brescia, è stato costretto ad annullare i suoi interventi pubblici "per la mia incolumità personale. Il mio partito ha ritenuto che io non proseguissi gli impegni già fissati. Mi dispiace". Sono le parole del leader del Pdl, intervenuto telefonicamente ad un comizio del partito ad Aosta, dove avrebbe dovuto partecipare di persona, in vista delle elezioni regionali del 26 maggio.

"Mantenere Iva a livelli attuali" - Quanto ai temi della campagna elettorale, dopo aver espresso soddisfazione per la sospensione del pagamento dell'Imu, Silvio Berlusconi ha affermato che "ora c'è da mantenere l'Iva ai livelli attuali". Poi, ha fatto una previsione sul governo Letta: "Potrà durare e sarà capace di avviare i provvedimenti per far ripartire il Paese".