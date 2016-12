Ue, Letta: accordo contro frodi fiscali

foto Ansa Correlati Istat: boom disoccupati under 30

Correzione "porcellum" entro l'estate 18:07 - Il vertice di Bruxelles ha segnato "una forte spinta in avanti" contro l'evasione fiscale concordando la data di fine anno per procedere "con lo scambio automatico di informazioni" tra i 27 stati membri della Ue. Lo ha detto il premier Enrico Letta, annunciando che a luglio i ministri del lavoro della Ue si riuniranno a Berlino per un consiglio straordinario focalizzato sulle migliori misure per creare occupazione giovanile.

"Ci sarà lo scambio automatico delle informazioni qualunque cosa succeda a partire dal primo gennaio 2015 ma solo sugli interessi di risparmio", mentre l' estensione sugli altri tipi di redditi "dipendera' dai negoziati con la Svizzera", ha annunciato il premier lussemburghese Jean-Claude Juncker al termine del vertice Ue.



Ma il leit motiv dell'incontro a Bruxelles è stata la disoccupazione giovanile, vero dramma comune in Europa. ''I dati sulla disoccupazione confermano che quella che stiamo seguendo è la strada giusta''. La disoccupazione è ''l'incubo di questo tempo se non ci sono risposte non c'e' credibilità della politica e delle istituzioni europee'', detto il premier italiano.



''In questo momento l'urgenza è togliere i giovani dall'incertezza e da qualunque sperimentazione di lavoro", ha proseguito. "Fare di tutto per dare occasioni ai giovani, che siano occasioni di qualità. L'impegno di Giovannini (ministro dell'economia ndr) è in questa direzione. La priorità è dare occasioni''. ''Sei miliardi per l'occupazione non bastano, però partiamo da lì'', ha concluso Letta, facendo riferimento ai sei miliardi da dividere per i paesi europei destinati all'occupazione giovanile.