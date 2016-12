Silvio Berlusconi: "Il Pd vuole eliminare il Pdl"

"Sono venute fuori delle ipotesi divertenti mi sembra che qualcuno abbia portato avanti l'ipotesi di ineleggibilità del sottoscritto dopo 20 anni di voti di milioni di italiani e dopo tanti parlamenti che hanno approvato la mia eleggibilità", ha detto Berlusconi a Studio Aperto.



"A giugno vogliamo dl con misure per lo sviluppo" - "A Giugno deve esserci anche un dl con tutte le misure che sono indispensabili per riavviare lo sviluppo come l'azzeramento tasse, assunzioni giovani, cambiamento dei poteri di Equitalia e sono il non aumento iva oltre alla sburocratizzazione dello Stato", aggiunge il premier al Tg4.



"Abrogazione dell'Imu a giugno" - "Il nostro non è un puntiglio o un ossessione, ma una delle tante misure che il governo deve attuare per rilanciare lo sviluppo e la crescita. Questa è una prima mossa del governo, è solo un'anticipazione ma i primi di giugno ci sarà l'abrogazione dell'Imu per il futuro", sottolinea il leader del Pdl.



"Occasione storica per la fine delle contrapposizioni" - "Questo governo viene fuori da un'occasione storica ed epocale, per la prima volta dal 1947 a oggi, il centrodestra ed il centrosinistra hanno un accordo e una maggioranza che in Parlamento può approvare di tutto ed un governo che può operare per il bene del Paese. Si può mettere fine alla guerra fredda e civile e alla contrapposizione dura tra la sinistra e la destra".