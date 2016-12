foto Ansa

15:41

- Il Partito democratico non ritirerà il disegno di legge a firma Anna Finocchiaro e Luigi Zanda che potrebbe impedire al M5S di candidarsi alle elezioni. E' quanto si apprende in ambienti del Pd al Senato. Si tratta di un "testo già presentato nella precedente legislatura - si spiega - e molto probabilmente non verrà mai discusso, ma non c'è alcuna intenzione di ritirarlo".