13:35

- Il Senato ha approvato con 210 sì, 48 no, 21 astenuti la risoluzione di maggioranza che si riconosce nell'intervento del presidente del Consiglio Enrico Letta sulla posizione italiana al Consiglio Europeo di mercoledì a Bruxelles in favore di misure urgenti, intanto, per l'occupazione. Pochi minuti prima con 220 sì, 53 no e 5 astensioni era passata una mozione della Lega Nord che ugualmente appoggiava l'intervento del premier.