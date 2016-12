Mafia, testo del Pdl per rivedere il reato

foto LaPresse Correlati Ineleggibilità Berlusconi, il "no" di Violante 16:03 - Condanna dimezzata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: lo prevede il testo del Pdl appena assegnato in commissione Giustizia del Senato, con relatore Giacomo Caliendo. Secondo il documento, non sarà più possibile chiedere carcere e intercettazioni per chi svolge attività sotterranea di supporto ai componenti dell'associazione mafiosa: gli inquirenti dovranno dimostrare che gli accusati hanno agito per profitto. per il reato di concorso esterno in: lo prevede ilappena assegnato in commissione Giustizia del Senato, con relatore. Secondo il documento, non sarà più possibile chiedere carcere e intercettazioni per chi svolge attività sotterranea di supporto ai componenti dell'associazione mafiosa: gli inquirenti dovranno dimostrare che gli accusati hanno agito per profitto.

Molteni (Lega): "Mai sosterremo la proposta del Pdl" - "Mai e poi mai sosterremo un testo che propone di dimezzare la pena per concorso esterno in associazione mafiosa anzi, ci opporremo con durezza". Lo dice Nicola Molteni, capogruppo Lega Nord in Commissione Giustizia a Montecitorio. "La lotta alle mafie si fa aumentando le pene, rendendole più severe, non certamente riducendole. La Lega combatte la mafia da sempre: gli straordinari risultati ottenuti da Roberto Maroni, nella sua veste di ministro dell'Interno, ne sono l' esempio più tangibile".