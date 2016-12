foto LaPresse

21:10

- L'alleanza di governo con il Pd per Angelo Alfano "non è propriamente un matrimonio d'amore ma di interesse. Ma la cosa più bella - prosegue ospite di A Quinta Colonna-Il Quotidiano, su Rete4 - è che non è nell'interesse del Pdl o del Pd ma del Paese". Questo governo - aggiunge il segretario Pdl - si avvia a fare cose utili per l'Italia e questo si deve alla tenacia e alla volontà di Berlusconi che fin dal giorno dopo le elezioni ci ha creduto".