foto LaPresse

20:26

- "Non sono d'accordo: è un modo per far vincere le elezioni a Grillo e ai grillini". Lo ha detto Matteo Renzi parlando della proposta di legge del Pd sui partiti. D'accordo che il Pd è fragile? "Assolutamente sì", aggiunge il sindaco di Firenze. Il problema è che "il Pd ha paura dei leader". "Il centrosinistra - ha evidenziato - non deve aver paura dei leader: non può pensare che se uno è più bravo a comunicare allora è schiavo del nemico".