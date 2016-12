Renzi: "Stop Imu cambiale pagata a Berlusconi"

foto LaPresse Correlati Pd, Civati: non capisco più Renzi

Emergenza lavoro: la road map del governo 12:50 - "Intervenire sull'Imu è una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi": la pensa così Matteo Renzi, che ritiene "sia giusto abbassare le tasse". E spiega cosa ha fatto da sindaco di Firenze: "Noi siamo partiti dall'Irpef. L'Imu sulla prima casa, quando c'era, l'avevamo al minimo, ma su seconda, terza e quarta era al massimo". Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, risponde: "Stop Imu? Non è un regalo a nessuno ma al buon senso". - "Intervenire sull'è unache si paga all'accordo con": la pensa così, che ritiene "sia giusto abbassare le tasse". E spiega cosa ha fatto da sindaco di: "Noi siamo partiti dall'. L'Imu sulla prima casa, quando c'era, l'avevamo al minimo, ma su seconda, terza e quarta era al massimo". Il segretario del Pd,, risponde: "Stop Imu? Non è un regalo a nessuno ma al buon senso".

Parlando del Pd, Renzi ammette: "Il partito è un po' sotto shock in questa fase". E, sull'ipotesi di correre per la segreteria, dice: "Se adesso facessi la campagna per diventare segretario sembrerebbe che l'obiettivo per me è sedermi su una poltrona piuttosto che un'altra". La questione, invece, è se "il Pd è in grado di esprimere proposte per il Paese o sta solo a rimorchio".



Secondo Renzi, in questo momento "chi vuol bene all'Italia fa il tifo per il premier Enrico Letta". La sinistra, aggiunge il sindaco di Firenze, deve abbandonare "l'idea che le tasse siano l'unico motore dello sviluppo di un territorio", per cui "dobbiamo immediatamente dare un segnale" in questo senso "o perdiamo il contatto con la realtà".