19:12

- Guglielmo Epifani spiega la sua assenza al corteo della Fiom: "Il problema non è stare in piazza, ma ascoltare la piazza e dare risposte alla piazza". "Oggi in piazza - prosegue Epifani - si è detto 'ripartire dal lavoro', il governo è ripartito esattamente da quello". Alle accuse del leader del sindacato, Landini, Epifani replica: "Un partito deve avere paura se non fa, se non ha le idee chiare. Il Pd ce le ha", pur in "una fase di difficoltà".