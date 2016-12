foto Ap/Lapresse

23:05

- Roberto Maroni apprezza che il governo abbia trovato un miliardo di euro di risorse per la cassa integrazione, "ma non bastano, solo in Lombardia abbiamo bisogno almeno di 350 milioni di euro". Il governatore lombardo e segretario della Lega Nord si è espresso in questi termini a una festa del Carroccio, suggerendo al governo Letta di trovare risorse con "l'applicazione dei costi standard".