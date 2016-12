Berlusconi: "Imu nostro primo successo"

foto Ansa Correlati "Imu nostro successo"

Imu e cig, arriva il decreto del governo 18:13 - La sospensione della rata di giugno dell'Imu "è solo il primo successo". Parola di Silvio Berlusconi, che sceglie Facebook per rivolgersi ai suoi elettori. "La sinistra era sicura di vincere - ha detto il leader del Pdl - e invece deve fare i conti con il nostro programma". Sui nuovi provvedimenti, Berlusconi ha annunciato: "L'Iva, la tassa che deprime i consumi, non deve aumentare e bisogna tagliare le unghie a quel mostro chiamato Equitalia".

"Bisogna - prosegue Berlusconi - detassare le nuove assunzioni perche' solo così c'è la possibilità per i giovani di trovare lavoro e poi dare una scossa alle imprese superando il sistema delle autorizzazioni preventive che è una camicia di forza per le imprese".



"Sono questi alcuni dei provvedimenti su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale e vogliamo portarli a casa per uscire dalla crisi e rilanciare economia", afferma ancora nel video messaggio.



Pdl e responsabilità di governo - ''E' necessario che il Pdl abbia più forza per cui dovete dovete darvi da fare fino all'ultimo giorno utile, cercate di convincere parenti, amici e conoscenti ad andare a votare a dare il voto al simbolo e al candidato del Pdl. Sarà una bellissima sfida determinante per il futuro della città", prosegue il leader Pdl riferendosi alla corsa per i sindaci. ''Come ben sapete dopo la nostra vigorosa rimonta alle elezioni politiche di febbraio ci siamo fatti promotori di un governo di coalizione con il Pd'', conclude Berlusconi.