Porcellum, Corte boccia premio di maggioranza

foto Ansa 14:42 - La Corte di Cassazione, nell'ordinanza interlocutoria depositata oggi con cui dispone di trasmettere gli atti alla Consulta, boccia il cosiddetto premio di maggioranza, previsto sia alla Camera che al Senato, con argomentazioni diverse. Il premio di maggioranza alla Camera previsto dal cosiddetto Porcellum, "è un meccanismo premiale che contraddice l'esigenza di assicurare governabilità" e "provoca una alterazione degli equilibri istituzionali". - La, nell'ordinanza interlocutoria depositata oggi con cui dispone di trasmettere gli atti alla, boccia il cosiddetto, previsto sia alla Camera che al Senato, con argomentazioni diverse. Il premio di maggioranza alla Camera previsto dal cosiddetto, "è un meccanismo premiale che contraddice l'esigenza di assicurare governabilità" e "provoca unadegli equilibri istituzionali".

"Tenuto conto - afferma la Corte suprema - che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura".



"Dubbi anche sulle "liste bloccate" - La Cassazione avanza "dubbi" di costituzionalità sul meccanismo delle cosiddette "liste bloccate" e chiede alla Consulta di esprimersi su "un voto che non consente all'elettore di esprimere alcuna preferenza".