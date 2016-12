foto Da video

13:39

- Il decreto varato oggi "ci da 100 giorni di tempo per articolare la riforma dell'Imu che è fondamentale perché c'è bisogno di fiducia e di calo della pressione fiscale", ha precisato con soddifazione il premier Letta. Soddisfazione espressa anche da Angelino Alfano: "La prima palla del governo è andata in gol", ha affermato. "Il superamento dell'Imu darà ossigeno a famiglie e imprese e non si sono messe tasse per ottenere tale obiettivo".