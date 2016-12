Beppe Grillo: "Il Pd protegge Silvio Berlusconi"

foto Ansa Correlati Berlusconi: "Il governo durerà" 11:04 - Nuovo affondo di Beppe Grillo al governo. "Il Pdl è solo Berlusconi, il Pd non si sa cosa sia. Si proteggono l'un l'altro - ha detto infatti il leader del Movimento 5 Stelle -. Berlusconi non va in galera (perché dovrebbe andare in galera) e nel Pd non si fanno indagini sulle banche, su Unipol e Mps, i più grandi scandali finanziari degli ultimi 50 anni. Questo non è un governo, è una metafora". - Nuovo affondo dial governo. "Ilè solo, ilnon si sa cosa sia. Si proteggono l'un l'altro - ha detto infatti il leader del Movimento 5 Stelle -. Berlusconi non va in galera (perché dovrebbe andare in galera) e nel Pd non si fanno indagini sulle banche, su, i più grandi scandali finanziari degli ultimi 50 anni. Questo non è un governo, è una metafora".

"Sono finiti, i partiti in Italia sono finiti nel giro di 4 mesi, non ci sono più", ha ribadito Grillo nell'intervista all'emittente statunitense Cnbc International, confermando la sua previsione e delimitando la prossima partita elettorale a soli due contendenti, il suo movimento e lo "psiconano" Silvio Berlusconi, per il quale - sostiene - è già pronta la legge sull'incandidabilità.



"Noi non contiamo nulla qua, non succede nulla che i grandi poteri finanziari non decidono. Decidono loro, la Banca centrale, non proprio Draghi, e poi JPMorgan e le grandi aziende di rating che declassano... Come si permettono? Obama ha denunciato le società di Rating e noi le abbiamo messe al governo", sottolinea il comico. Draghi? "Penso che sia una brava persona", premette, per poi chiedere: ma quando non aumenta o diminuisce i tassi "cosa fa?".