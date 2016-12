foto Da video 10:57 - L'Italia vive sul fronte dell'occupazione giovanile un vero e proprio dramma. Lo ha detto il premier Enrico Letta a Varsavia, aggiungendo, circa gli impegni del nostro Paese con la Ue: "L'Italia mantiene la disciplina di bilancio, non vuole fare debiti e vuole che l'Europa rispetti i vincoli di disciplina". "L'Europa si evolva in positività, altrimenti i cittadini europei abbandoneranno l'Europa", ha detto. - L'Italia vive sul fronte delle un vero e proprio dramma. Lo ha detto il premier, aggiungendo, circa gli impegni del nostro Paese con la Ue: "mantiene la disciplina di bilancio, non vuole fare debiti e vuole che l'Europa rispetti i vincoli di disciplina". "si evolva in positività, altrimenti i cittadini europei abbandoneranno l'Europa", ha detto.

''La disciplina di bilancio è la condizione per fare politiche di crescita e a favore dei giovani. L'Italia del passato ha fatto troppi debiti, la mia generazione ha imparato quanti danni si fanno quando si risolvono i problemi dell'oggi usando le risorse del domani''. ''Sono convinto che tutti i leader europei vedano il tema come il grandissimo incubo del nostro continente e sono convinto che ci sia la volontà di fare scelte subito per sostenere la lotta alla disoccupazione giovanile''. E' un tema anche per la Germania: laMerkel ''è molto interessata'', ha aggiunto Letta.



L'Europa si rinnovi - "Per quanto ci riguarda un'Europa che non dia soltanto dichiarazioni astratte è una grande priorità", ha poi affermato da Varsavia, dopo aver incontrato il suo omologo polacco Donald Tusk.



Croazia nell'Ue - ''Saremo insieme a Zagabria, il 30 giugno prossimo'', ha proseguito Letta, sottolineando la ''soddisfazione per la prossima adesione della Croazia all'Ue: ''E' un passo avanti importante perche' mostra che nonostante tutto l'Europa è un successo'', ha aggiunto Letta, ricordando anche ''l'attenzione che l'Italia rivolge a paesi come Ucraina'', e confermando la presenza anche al vertice di Vilnius in autunno.



Il fronte governo: 100 giorni per le riforme - ''Il decreto di domani non sarà il decreto dei miracoli'' ma ''contiene alcune scelte che ci consentono di avere 100 giorni di tempo per fare le riforme'', ha proseguito Letta, spiegando che si tratta di ''riforme a favore delle imprese, delle famiglie, della lotta alla disoccupazione'' giovanile. ''Parleremo con tutti e cercheremo di dare risposte a tutti, sulle imprese, sui terreni agricoli, sulla riforma degli strumenti di cassa integrazione''. ''Speriamo di poter dare molte risposte. Ma non miracoli'', ha ribadito.



''Il nostro Paese anche in questi giorni sta vivendo dei giorni in cui dobbiamo riuscire a fare scelte di uscita dalla procedura di deficit eccessivo e mettere in campo quelle riforme che sono attese da cittadini e imprese. Vogliamo fare scelte molto concrete e con i piedi per terra. E quindi farle 'passo passo', una dopo l'altra'', ha concluso, non prima di aver promesso '' tagli al peso dell'amministrazione pubblica".



Cig, Uil: "Risorse da lavoratori, soluzione inaccettabile" -"Inaccettabile". Così Luigi Angeletti definisce la soluzione individuata dal governo per rifinanziare la cig in deroga (circa 800 milioni di euro). "Metà della copertura" trovata "sono soldi dei lavoratori: verranno dagli incentivi ai premi aziendali e dai soldi dei fondi per la formazione professionale", ha spiegato infatti il segretario generale della Uil.