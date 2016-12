Giorgio Napolitano: "Abrogare il reato di vilipendio? Il Parlamento è sovrano"

foto Ansa Correlati Offese Colle, Grillo: "Ci tengono bocca cucita" 18:16 - Sul reato di vilipendio "la contestazione di eventuali ipotesi di reato avviene del tutto indipendentemente da ogni intervento del Capo dello Stato". Lo precisa un comunicato del Quirinale, dopo l'attacco di Beppe Grillo che aveva parlato di impossibilità di criticare il Presidente della Repubblica perché suscettibili di denuncia. " - Sul reato di vilipendio "la contestazione di eventuali ipotesi di reato avviene del tutto indipendentemente da ogni intervento del Capo dello Stato". Lo precisa un comunicato del Quirinale, dopo l'attacco di Beppe Grillo che aveva parlato di impossibilità di criticare il Presidente della Repubblica perché suscettibili di denuncia. " L'unico modo per difendersi è tenere la bocca chiusa ", aveva infatti scritto il leader del M5S sul suo blog.

L'eventuale abrogazione del reato di vilipendio al capo dello Stato spetta "a chi ha potere di iniziativa legislativa, e dunque non al Capo dello Stato", e "per una decisione su proposte del genere è sovrano il Parlamento''. E' quanto si legge in una nota del Quirinale.



"Resta come problema reale", prosegue la nota, di "garanzia democratica quello della capacità di distinguere tra libertà di critica e ciò che non lo è nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica, specialmente quando si scada in grossolane, ingiuriose falsificazioni dei fatti e delle opinioni". E'quanto sottolinea il Quirinale affrontando il tema del reato di "offese all'onore o al prestigio" del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 278 del codice penale.