foto Ansa

23:39

- "Andremo a votare, a settembre o ottobre, perché il nano vuole andare a votare, con questa legge, per salvarsi il culo. Ce la giocheremo noi e il nano". Così Beppe Grillo, parlando ad Ancona, fa riferimento a Silvio Berlusconi. Grillo torna anche sull'assalto al cantiere della Tav di Chiomonte: "Non so che cosa stia succedendo, che cosa ci sia dietro gli incidenti, ma so che abbiamo bisogno di intelligenza e non di violenza".