foto Ansa Correlati Intercettazioni, ritorna il ddl Alfano: è polemica

Marina Berlusconi: "Basta giustizia malata" 21:35 - Via libera alla sospensione dell'Imu, ma solo per le prime case. Restano fuori quindi le imprese e i capannoni, per i quali la questione, confermano fonti vicine all'esecutivo, "sarà affrontata in un secondo momento". Le misure saranno approvate venerdì dal Consiglio dei ministri, ma hanno già scatenato la reazione del Pdl che ha convocato tutti i suoi ministri e sottosegretari per un vertice in serata. - Via libera alla sospensione dell'Imu, ma solo per le prime case. Restano fuori quindi le imprese e i capannoni, per i quali la questione, confermano fonti vicine all'esecutivo, "sarà affrontata in un secondo momento". Le misure saranno approvate venerdì dal Consiglio dei ministri, ma hanno già scatenato la reazione del Pdl che ha convocato tutti i suoi ministri e sottosegretari per un vertice in serata.

Saccomanni: "Cerchiamo massima condivisione" - La decisione è arrivata alla fine di una giornata di incontri. Per mettere a punto i dettagli del decreto si sono visti a Palazzo Chigi il premier Enrico Letta e i ministri interessati al provvedimento, Fabrizio Saccomanni dell'Economia, Enrico Giovannini del Lavoro, e il vicepremier Angelino Alfano. Poi Saccomanni ha incontrato il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta. "Siamo impegnati a cercare la massima condivisione con le forze politiche", ha sottolineato Saccomanni.



Berlusconi: "I patti sono altri" - Un'auspicio che sembra concretizzarsi ben poco. Il Pdl si è mosso subito e ha chiamato a raccolta i suoi in vista del Cdm. A via del Plebiscito il provvedimento è considerato come una vittoria, ma ancora insufficiente: "I patti con Letta - avrebbe ribadito Silvio Berlusconi - sono altri. La tassa va eliminata totalmente e su questo non transigo: io ci ho messo la faccia".



Debiti P.a., sbloccati i pagamenti dai ministeri - Arriva, intanto, una buona notizia, con il primo via libera del Parlamento al decreto legge per sbloccare i crediti della P.a. nei confronti delle imprese: la Camera ha approvato il testo con 450 sì, tra cui il parere favorevole di Sel e Lega, l'astensione del M5S e nessun voto contrario. Ora la palla passa al Senato dove però il provvedimento arriva blindato. In serata, poi, il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il decreto che consente lo sblocco del pagamento dei debiti scaduti dei ministeri.