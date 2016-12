foto Ansa

19:57

- Il tema delle intercettazioni "non è una priorità né per il Parlamento né per il governo". Lo afferma il neo segretario del Pd, Guglielmo Epifani. "La situazione economica è grave, questo rende più difficile realizzare politiche anticicliche. Non aveva ragione Monti quando diceva che eravamo alla fine del tunnel", ha spiegato. "La situazione sociale è esplosiva - ha aggiunto -, e questo clima non è aiutato dall'atteggiamento del centrodestra".