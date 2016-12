foto Ansa

- Il Movimento 5 Stelle dice no alla ratifica del Trattato internazionale tra Italia e Francia sulla Torino-Lione. I senatori grillini hanno infatti presentato un ddl per abrogare la legge 228 del 2002 su ratifica ed esecuzione dell'accordo del gennaio 2001. "Non c'è ragione per proseguire - dice il primo firmatario Marco Scibona -. Il progetto va annullato per salvaguardare le nostre finanze" e per fermare un'opera che non avrebbe senso.