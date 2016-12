foto LaPresse

13:25

- L'iter delle riforme partirà alla Camera e al Senato nello stesso giorno: il 29 maggio. A darne notizia è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Dario Franceschini al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. "Sono molto soddisfatto per la decisione di far partire in entrambe le Camera il via alle riforme", aggiunge.