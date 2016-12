Camera, assistenza sanitaria a conviventi gay

foto Afp 17:33 - L'assistenza sanitaria integrativa dei deputati viene estesa ai conviventi dello stesso sesso. Lo ha deciso a maggioranza l'Ufficio di presidenza della Camera, accogliendo una richiesta del deputato Pd, Ivan Scalfarotto. - L'assistenza sanitaria integrativa dei deputati viene estesa ai conviventi dello stesso sesso. Lo ha deciso a maggioranza l'Ufficio di presidenza della Camera, accogliendo una richiesta del deputato Pd, Ivan Scalfarotto.

Non è stato unanime il via libera dell'Ufficio di presidenza della Camera all'estensione ai conviventi dello stesso sesso dell'assistenza sanitaria integrativa dei deputati. La Lega Nord ha votato contro. Il Movimento 5 Stelle, Scelta civica e Fratelli d'Italia si sono astenuti. Hanno votato a favore Pdl, Pd e Sel.



Vendola : "Diritto che spetta a tutti gli italiani" - "Bene la decisione giunta oggi dalla Camera. Finalmente l'acquisizione di un diritto. Ma non deve essere un privilegio per pochi. E' un diritto che spetta a tutti gli italiani". Lo scrive su Twitter Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà, dopo la decisione dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio sull'estensione dell'assistenza sanitaria integrativa per il compagno dell'onorevole Scalfarotto.