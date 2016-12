foto Ansa

13:35

- I problemi ci sono ma il governo non ha intenzione di farsi sopraffare dai problemi anche perché noi ci occupiamo dei problemi del Paese e lavoriamo per il bene dell'Italia. Così Angelino Alfano, sulle sorti del governo. E circa le priorità, il vicepremier ha aggiunto: "Un piano per il lavoro e il superamento dell'Imu fanno parte di una missione strategica per mettere l'Italia fuori dalle secche della crisi".