Berlusconi: "Mai paragonato a Enzo Tortora"

foto Ansa Correlati Polemiche su una frase di Berlusconi

13:58

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, torna a parlare di Enzo Tortora, dopo la frase pronunciata sabato durante la manifestazione anti-giudici a Brescia. "Non mi sono paragonato a Tortora, ho solo ricordato un suo pensiero che può essere quello di tutti coloro che stanno per essere sottoposti al giudizio di un giudice - ha spiegato -. Le figlie di Tortora e la compagna hanno perso una buona occasione per stare zitte e non fare brutta figura".