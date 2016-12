foto LaPresse 21:40 - Silvio Berlusconi, "nel momento in cui si assume una responsabilità di governo" non fa altro che "mettere in continuazione delle micce sotto il governo: è un segno di debolezza". Lo ha detto il segretario del Pd Guglielmo Epifani al Tg1 spiegando che la manifestazione di Brescia "è stata un errore". - Silvio Berlusconi, "nel momento in cui si assume una responsabilità di governo" non fa altro che "mettere in continuazione delle micce sotto il governo: è un segno di debolezza". Lo ha detto il segretario del Pd Guglielmo Epifani al Tg1 spiegando che la manifestazione di Brescia "è stata un errore".

"Noi abbiamo dato vita al governo e non c'era alternativa, c'erano i problemi irrisolti dalla lunghissima crisi del governo precedente, i consumi stanno precipitando, i lavoratori sono senza Cig perchè sono finiti i finanziamenti, le imprese hanno bisogno di sostegno", ha continuato Epifani. "Il governo deve dare risposta a questi problemi: finanziamento della Cig, rinvio dell'iva, no l'imu per le fasce più popolari, sostegno agli investimenti".