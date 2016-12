foto Ansa

19:54

- Il neo segretario del Pd, Guglielmo Epifani, ha ringraziato con un post su Facebook tutti quelli che gli hanno scritto e anche chi lo critica. "Il Pd - scrive Epifani, può risollevarsi solo se si riconnette con la sua base, se garantisce spazi di confronto, se ascolta le voci più critiche, se non teme di parlare alla rabbia delle persone". Per ridare identità al partito, per il suo leader occorre dire no agli interessi personali.