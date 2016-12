foto LaPresse

18:39

- Per l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, quello di Enrico Letta, "non è il governo preferibile", ma è figlio di una situazione di necessità e tutti hanno interesse "che la macchina italiana si rimetta in moto". Tuttavia, per Amato, nonostante "sia possibile" che la durata dell'esecutivo "sia inferiore a quella di una normale legislatura", "qualcosa si può fare". E quel qualcosa è "fare in modo da subito che aumenti il Pil".