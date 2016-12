Mastrangeli a Tgcom24: "Non lascerò il M5S"

- "Mi autodefinisco senatore 2/3 del M5S perché i 2/3 degli iscritti non hanno mai chiesto la mia esclusione dal gruppo, quindi continuerò a rappresentarli. Il M5S posso dire di averlo creato anche io mattone per mattone per 4 anni 24 ore al giorno". Non ci staa essere fuori dal Movimento, la sua creatura. E così, dopo l'epurazione decretata da un referendum online prima e ufficializzata da Grillo poi, si sfoga all’interno della rubrica di"Se c’è qualcuno che non vuole che io stia nella casa che ho costruito anche io, vada via, non ne sentirò la mancanza, io non me ne vado".

Poi parla del lider maximo, alias Grillo: "L’ho incontrato due o tre settimane fa alla scampagnata fuori Roma, non mi ha detto nulla della mia faccenda e delle mie interviste giornalistiche in tv. Mi sembra così ovvio che io possa parlare che, chiedere a lui il permesso di farlo, sarebbe come chiedergli se posso respirare". Ma ne ha poer tutti, a partire dal capigruppo al Senato: "Vito Crim? È un perdivoti ed è invidioso di me. Ha portato la Lombardia al 17% e a Brescia ha preso il 14%. Io sono un prendivoti e lui un perdivoti ma è riuscito a diventare il capogruppo con uno sgambetto. Sono 4 anni che mi invidia politicamente, dal primo giorno che ci siamo incontrati ha iniziato a sgambettarmi. Forse mi vede come un ostacolo alla sua carriera politica, ma si sbaglia perché io sono una persona leale".

E infine anche una postilla sulla tanto discussa diaria: "La polemica sulla diaria? Sono stato il primo a lanciare questa piccola bomba termonucleare proprio a Pomeriggio Cinque. Ho fatto vedere le mie buste paga e ho detto che secondo me sarebbe esplosa una piccola bomba perché non ero sicuro che loro volessero restituire questi soldi, come avevano demagogicamente detto. Secondo me con la demagogia non si fa da nessuna parte. Quei 62 che si sono montati la testa sono dei perfetti demagoghi. Al cittadino italiano interessa che gli si risolvano i problemi. Alla fine farò quello che faranno i miei colleghi, decidano quello che vogliono fare e io lo farò. Non mi nascondo perché sono stato il primo a far vedere la mia busta paga. Mi voglio divertire a vedere l’espulsione di altri 100 parlamentari del M5S, ci sarà da ridere".