foto Ansa Correlati La partenza dei ministri

I ministri all'abbazia

Ecco l'abbazia di Spineto 21:56 - Oggi è il giorno del ritiro dei ministri nell'abbazia di Spineto, in Toscana. Tutta la squadra del governo, inclusi il premier Enrico Letta e il sottosegretario Patroni Griffi, è partita a bordo di un pullmino grigio e con alcune auto di scorta, nel primo pomeriggio da Palazzo Chigi per raggiungere la località sulle colline tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana. Un raduno informale, come ha spiegato Letta, nato con l'intento di "fare spogliatoio". - Oggi è il giorno del ritiro dei ministri nell'abbazia di Spineto, in Toscana. Tutta la squadra del governo, inclusi il premier Enrico Letta e il sottosegretario Patroni Griffi, è partita a bordo di un pullmino grigio e con alcune auto di scorta, nel primo pomeriggio da Palazzo Chigi per raggiungere la località sulle colline tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana. Un raduno informale, come ha spiegato Letta, nato con l'intento di "fare spogliatoio".

La strategia di Letta - Il premier punta a neutralizzare le fibrillazioni di Pd e Pdl sul tema giustizia, all'indomani della manifestazione di Brescia, con fatti concreti che possano mettere a tacere le tensioni che rischiano di minare il terreno dell'esecutivo. I tempi sono ristretti: l'incontro è iniziato dopo le 18:30 di domenica e dovrebbe terminare prima del pranzo del lunedì. Sul tavolo le riforme istituzionali, l'Imu e il rifinanziamento della Cig.



Giovannini presenta il piano lavoro giovanile - "Enrico Giovannini sta presentando le ipotesi per il piano a favore del lavoro per i giovani". Lo scrive il premier Enrico Letta, descrivendo i lavori del conclave del governo nell'abbazia di Spineto. Ma ai suoi ministri, pochi minuti prima, aveva avanzato l'invito ad evitare l'effetto annuncio: "Quello che conta sono i provvedimenti e non l'annuncio di questi", ha detto il presidente del Consiglio invitando a concentrarsi "sull'attività di governo".



"Separare la politica da politiche" - Il premier Enrico Letta, durante l'incontro con il Governo nell'abazia di Spineto, ha invitato a tenere distinti "la politica dalle politiche", come aveva già detto nel suo discorso di insediamento citando Beniamino Andreatta. Letta ha anche invitato alla centralita' del Parlamento chiedendo contatti frequenti con i capigruppo.



Letta-Alfano: "No ministri a comizi o dibattiti tv" - Il primo punto chiarito una volta a destinazione, iniziato il raduno, è stato quello della partecipazione a manifestazioni elettorali e a dibattiti radio-televisivi dei membri dell'esecutivo. Partecipazione esclusa per loro da qui alle elezioni amministrative su argomenti "che non siano incentrati sull'attività di governo". Lo ha comunicato subito il premier, Enrico Letta, d'accordo con il vice premier, Angelino Alfano.



Saccomanni: "Imu e Cig? Troveremo le risorse" - Su Imu e Cig, invece, è intervenuto in Inghilterra, dove era impegnato per la riunione del G7 finanziario, il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. "L'impegno politico per il decreto Imu-Cig è preso, si tratta adesso di redigere il testo normativo con i dettagli". E le risorse? "Si troveranno". Poi, arrivando all'abbazia, a chi gli chiedeva se si risolverà il nodo del rinvio dell'Imu, il ministro dell'Economia, ha risposto: "Parleremo di tutto".



Ministri a manifestazione Pdl - Diversa poi la posizione dei vari componenti dell'esecutivo sulla presenza di tre di loro alla manifestazione del Pdl a Brescia, contro i magistrati politicizzati. Il ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, reputa che "il governo debba lavorare cercando di tenersi fuori da queste polemiche perché il Paese ha problemi urgenti". Mentre la sua collega all'Istruzione, Maria Chiara Carrozza si aspetta una bella discussione sull'argomento all'interno del governo.