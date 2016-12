foto Tgcom24

18:21

- "Grazie per essere qui così appassionati". Lo ha detto Silvio Berlusconi alla manifestazione del Pdl contro i giudici a Brescia. "Mia mamma mi diceva che sono troppo buono, anche Cossiga mi consigliò di non scendere in campo perché mi mancava la cattiveria necessaria per la politica", ha spiegato. "Io sono qui e rimango qui più determinato di prima", ha affermato. "Assedio e violenza contro di me, pensavano di intimidirmi, si sbagliano", ha aggiunto.