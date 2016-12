foto Ansa

16:18

- "Sento forte l'eccezionalità di questo momento. E' quella che ci ha portato in un governo che non è quello per cui ho lottato. Non è il mio governo ideale. Neanche il presidente del consiglio è il mio ideale". Così ha descritto il momento il premier Enrico Letta all'assemblea del Pd, aggiungendo che "Epifani segretario del Pd è una buona notizia" e che la forza del partito è nelle sue convinzioni e nella sua capacità di dare risposte al Paese.