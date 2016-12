Berlusconi: "Non mi spaventano"

22:00 Anm: Alfano? Istituzioni dovrebbero difenderci

"Non si mette in discussione il diritto sacrosanto di manifestare; ma di fronte a un sistema di attacchi contro la magistratura ci attenderemmo una reazione forte a difesa di un'istituzione dello Stato e quindi della democrazia". Lo osserva il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli a proposito della presenza del ministro Alfano alla manifestazione a Brescia del Pdl.

20:12 Anm: nessun odio, applichiamo solo la legge

''Nessun odio, nessun pregiudizio politico, i magistrati applicano la legge e lo fanno con serenita' in un sistema garantito''. Cosi' l'Anm replica Silvio Berlusconi, definendo le sue accuse ''il solito campionario di offese'' ai giudici.

19:49 Piazza divisa anche dopo comizio

Sono volati insulti in piazza Duomo a Brescia anche dopo il comizio di Silvio Berlusconi. La piazza e' rimasta divisa in due anche mentre i manifestanti - sostenitori del Pdl o attivisti di sinistra che contestavano - defluivano. Agenti antisommossa sono stati chiamati a dividere i due gruppi davanti al sagrato del Duomo. Pesantemente contestato anche l'ex presidente della Lombardia, il senatore Roberto Formigoni, l'unico a lasciare il retropalco direttamente dalla piazza, attraversando la folla.

19:30 Gaia Tortora: caro Silvio, mio padre era altra storia

"Ero preparata. Caro Silvio, mio padre era un'altra storia. Un'altra persona. Ognuno risponde alla sua coscienza. No strumentalizzazioni". Così Gaia Tortora, figlia di Enzo, risponde su Twitter alle parole di Silvio Berlusconi che nel suo intervento a Brescia, parlando dei "tantissimi italiani che ogni giorno entrano nel tritacarne infernale della giustizia", ha citato il caso del conduttore televisivo accusato ingiustamente di rapporti con la camorra.

19:27 Di Pietro: Pd pur di stare al governo si gira di spalle

"In un Paese in cui anche il ministro dell'Interno scende in piazza per manifestare contro la magistratura è finito lo Stato di diritto. Bisogna organizzare una rivoluzione pacifica e non violenta per mandarli a casa. E' ancor più umiliante constatare che il Pd, pur di stare al governo, si gira dall'altra parte facendo finta di nulla". Lo scrive sulla sua pagina facebook Antonio Di Pietro.

19:01 Berlusconi:pm non mi impediranno di essere leader Pdl

Ci sono dei magistrati politicizzati accecati dal pregiudizio e odio nei miei confronti io da qui voglio mandargli un messaggio: potete farmi di tutto ma c'e' una cosa che non mi potrete impedire cioe' di essere il leader del Pdl, fino a quando molti milioni di italiani lo vorranno''. Lo afferma Silvio Berlusconi a Brescia.

18:40 Berlusconi: giustizia è un tritacarne infernale

"La riforma della giustizia è una necessità per gli italiani. Ieri sera ho visto le immagini Tortora quando diceva ai giudici 'io sono innocente e spero dal profondo del mio cuore che lo siate anche anche voi'. Ed è questo il sentimento di tantissimi italiani che ogni giorno entrano nel tritacarne infernale della giustizia". Lo afferma Silvio Berlusconi nella manifestazione a Brescia. "Ci batteremo per una riforma della giustizia che non può aspettare", ha spiegato. "Ci sia separazione delle carriere, responsabilità civile, i pm devono avere lo stesso rapporto che gli avvocati della difesa hanno con i giudici, devono essere altro dai magistrati che giudicano, faremo una riforma delle intercettazioni telefoniche e della custodia cautelare", ha spiegato.

18:39 Berlusconi: assurda la condanna al processo Mediaset

''L'assurda condanna su mediaset non mi fara' fare un fallo di reazione, come qualcuno ha sperato, continuero' a sostenere il governo''. Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Brescia.

18:38 Berlusconi: crediamo in questo governo

"Noi crediamo in questo governo e lo sosterremo lealmente perché si è impegnato a realizzare quei provvedimenti per noi indispensabili per rilanciare economia". Lo afferma Silvio Berlusconi al comizio di Brescia. "Ho lavorato per far nascere questa nuova maggioranza e governo di coalizione nell'operare nella direzione di quello per cui ci siamo impegnati in campagna elettorale", ha aggiunto.

18:36 Berlusconi e i cinque punti anti-crisi

"Cancellare l'Imu, l'Iva non deve aumentare, bisogna tagliare unghia a quel mostro che si chiama Equitalia, bisogna detassare le nuove assunzioni, zero tasse per chi assume un giovane o un disoccupato o un cassaintegrato, bisogna dare una scossa positiva all'attività delle imprese togliendo camicia di forza burocratico: basta autorizzazioni preventive". Sono i cinque punti anti-crisi che Berlusconi ha elencato dal palco di Brescia.

18:24 Berlusconi: solo Pdl può salvare Italia

''Solo essendo al governo possiamo mettere in campo le nostre ricette per uscire dalla crisi'': ha ribadito il leader del Pdl.

18:22 Berlusconi: difendiamo la libertà

"Il Pdl non si fa spaventare e non si fa intimorire. Questo siamo noi e più noi diciamo amore e più forte sono la loro invidia e odio. E quanto più vogliono buttarci addosso intolleranza e odio tanto più cresce il nostro amore e passione per libertà a difenderla e alla coesione". Lo afferma Silvio Berlusconi a Brescia.

18:21 Berlusconi: assedio e violenza contro di me

"Grazie per essere qui così appassionati". Lo ha detto Silvio Berlusconi alla manifestazione del Pdl contro i giudici a Brescia. "Mia mamma mi diceva che sono troppo buono, anche Cossiga mi consigliò di non scendere in campo perché mi mancava la cattiveria necessaria per la politica", ha spiegato. "Io sono qui e rimango qui più determinato di prima", ha affermato. "Assedio e violenza contro di me, pensavano di intimidirmi, si sbagliano", ha aggiunto.

18:15 Berlusconi accolto con fischi e applausi

Fischi e applausi che si contrappongono stanno salendo dalla piazza del Duomo di Brescia durante il comizio di Silvio Berlusconi. Da quando il leader del Pdl è salito sul palco, la piazza non ha mai smesso di incitare o contestare.

18:03 Graziano Delrio: ministri in piazza contro pm? No

"Non si fa il bene del Paese se cariche dello Stato e del nostro governo manifestano in piazza contro la giustizia. Dobbiamo essere di esempio ai giovani difendendo tutte le istituzioni e i poteri dello Stato nella loro autonomia. Al lavoro della magistratura deve andare la nostra riconoscenza e solidarietà". Lo scrive il ministro per gli Affari regionali e delle autonomie, Graziano Delrio.

Ultimo aggiornamento 22:00