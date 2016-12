foto LaPresse

14:37

- "Non ho cercato questo incarico, ma di fronte a una sollecitazione che mi è venuta da più parti nel partito, non potevo sottrarmi a questa responsabilità". Così Guglielmo Epifani ha spiegato la sua candidatura alla segreteria Pd. "Il governo - ha detto - può contare sul Pd e Letta deve trarre forza da questo. Il tempo delle risposte venga presto per convincere il Paese che questa è la strada giusta e per affrontare i problemi che non possono aspettare".