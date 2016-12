Conclusa l'Assemblea dei democratici con l'elezione del nuovo segretario del partito, Guglielmo Epifani. Durante il suo intervento, l'ex sindacalista della Cgil ha criticato la manifestazione del Pdl contro i pm a Brescia. Ai lavori, Matteo Renzi ha auspicato che i democratici "non subiscano questo governo" e ha dichiarato di essere pronto a dare una mano da militante. Rosy Bindi ha attaccato Alfano: "Grave che vada a un comizio contro i giudici". Congresso fissato per ottobre.

17:41 Beretta: elezione Epifani rimette in moto Pd

''L'elezione di Epifani rimette finalmente in moto il Partito democratico in un momento cosi delicato del Paese''. Lo dice il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta. ''E una garanzia per gli iscritti e i militanti che faremo un congresso vero. Ora serve riattivare la vita interna - conclude - e sostenere il governo chiedendogli di agire subito per rispondere alle urgenze della crisi''

17:08 Maroni: auguri a Epifani, agnello tra lupi

''Auguri a Guglielmo Epifani, un agnellino intellettuale tra tanti lupi "democratici" affamati di vendetta'': lo scrive su twitter il segretario della Lega e presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando l'elezione di Epifani.

16:51 Epifani: grazie per la fiducia

''Grazie della fiducia. Cerchero' di mettercela tutta per fare bene''. Lo ha detto il neo-segretario del Pd Guglielmo Epifani subito dopo la sa elezione. ''So - ha evidenziato - quanto e' difficile il compito'' affidatomi ma ''mi aiutano esperienza e passione e tutti voi se assieme riprendiamo in mano il futuro di questo partito non per noi ma per i paese''. ''Da domani - ha concluso - tutti a lavorare''.

16:32 Epifani è il nuovo segretario del Pd

Guglielmo Epifani è il nuovo segretario del Pd. A lui sono andati l'85,8% dei voti dell'assemblea del Partito democratico, riunito a Roma. Congresso a ottobre. Spoglio schede: votanti 593; voti validi 534. Nulle 59; Epifani 458 voti; bianche 76.

16:30 Letta: golden rule per abbattere tasse su giovani

Il governo italiano si battera' per il tema dell'occupazione giovanile in Europa. Lo ha ribadito il premier Enrico Letta all'assemblea del Pd citando ad esempio l'ipotesi della ''golden rule sull'abbattimento delle tasse per i giovani''.

16:27 Letta: governerò con tutti

''Mi dedicherò con impegno totale alla missione che il Parlamento mi ha dato. Non governerò a tutti i costi ma con tutte le energie che il Signore mi ha dato'': ha poi ribadito Letta all'assemblea del Pd.

16:21 Letta: "Presto stop soldi pubblici a partiti"

La riforma elettorale nonche' ''la fine del finanziamento pubblico dei partiti come lo abbiamo conosciuto sostituito da forme che diano protagonismo alla societa''' sono tra le riforme che varerà il governo. Lo ha detto il premier Enrico Letta all'Assemblea del Pd.

16:19 Letta: "Rispetto autonomia pm"

"Rispetto sempre e comunque la magistratura". Lo afferma Enrico Letta, che dopo lancia l'allarme sulla disoccupazione giovanile dal palco dell'assemblea del Pd. ''E' una priorità'', dice, che deve essere affrontata a livello nazionale ed europeo con misure immediatamente applicabili.

16:16 Letta a Epifani: non camminiamo soli

Enrico Letta si rivolge a Guglielmo Epifani dal palco dell'assemblea del Pd e gli suggerisce come slogan del nuovo corso il motto della blasonata squadra di calcio del Liverpool, "We never walk alone" (non camminiamo mai soli).

16:07 Governo, Letta: momento delicato

''Sento l'eccezionalità di questo momento, la sento profondamente sulle mie spalle'' è quella ''che ci ha portato in un governo che non è quello per il quale io ho lottato e quindi non è il mio governo ideale e nemmeno il mio presidente del consiglio ideale''. Lo ha detto il premier all'assemblea del Pd.

15:59 Enrico Letta: Epifani segretario? Bella notizia

"E' una buona notizia per il governo l'elezione di Guglielmo Epifani a segretario del Pd". Lo ha affermato Enrico Letta nel suo intervento all'assemblea del Pd.

15:53 Lapsus della Puppato, parla di governo D'Alema e non Letta

Lapsus di Laura Puppato dal palco dell'assemblea del Pd. La senatrice, una tra i tanti che hanno mal digerito il governo delle larghe intese, cita il governo D'Alema anziché quello Letta. Ma poi si giustifica: "Forse pensavo ai 101..." che non hanno votato per Romano Prodi al Quirinale. E poi: "No non mi candido". "Spero - dice a proposito del segretario che verrà eletto oggi - che questo traghettatore comprenda come oggi è importante sapere su quale sponda si sta".

15:22 Alle 16 parlerà Enrico Letta

Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, parlerà all'assemblea del Pd alle 16, al termine del dibattito. Lo ha comunicato dal palco la vice presidente dell'assemblea Marina Sereni.

15:03 Epifani: "A Brescia oggi si mettono mine"

Il lavoro da fare da parte del governo è molto e "non è facile. Abbiamo tante mine, oggi è la giornata in cui qualcuno a Brescia sta mettendo un'altra mina". Così Guglielmo Epifani è intervenuto all'assemblea del Pd, criticando la manifestazione contro i giudici del Pdl nella città lombarda e invitando a non "anteporre l'interesse personale a quello del Paese".

14:39 Epifani: "Non potevo sottrarmi a questo incarico"

"Non ho cercato questo incarico, ma di fronte a una sollecitazione che mi è venuta da più parti nel partito, non potevo sottrarmi a questa responsabilità". Così Guglielmo Epifani ha spiegato la sua candidatura alla segreteria Pd. "Il governo - ha detto - può contare sul Pd e Letta deve trarre forza da questo. Il tempo delle risposte venga presto per convincere il Paese che questa è la strada giusta e per affrontare i problemi che non possono aspettare".

