Imu, Cig e neoassunti: ecco il piano del governo

- La road map sembra essere tracciata. Gli accordi tra Pd e Pdl per le manovre da attuare nei primi 100 giorni del governo Letta puntano a risolvere due delle questioni ritenute prioritarie: Imu e Cig (Cassa integrazione in deroga). Dopo il vertice con i ministri e i capigruppo di ieri a Palazzo Chigi sembra esserci l'accordo tra i partiti che si concretizzerà in decreto solo nella giornata di mercoledì.

Sgravi alle imprese - Sulla questione Imu ci sono all'orizzonte importanti novità per le imprese. Gli immobili produttivi di categoria D (capannoni, alberghi, teatri, cinema, ospedali, scuole private) potrebbero beneficiare di un congelamento della maggiorazione che, in base al decreto salva-Italia, sarebbe dovuta scattare quest'anno. Più difficile pensare a un rinvio del pagamento di giugno per questa categoria come invece previsto per le abitazioni principali.

Cassa integrazione - Per la Cig, si sta lavorando alla definizione della copertura che attingerà a fondi già nella disponibilità del ministero del Lavoro come quelli per la formazione o la produttività.

Fondi Ue per i neoassunti - La disoccupazione giovanile (schizzata alla cifra record del 38,4%) è un argomento che sta a cuore a Letta che punta sui fondi di Bruxelles. Il neo premier ha battezzato una task force con Giovannini (Welfare), Saccomanni (Economia) e Moavero (Europa) che ha il compito di preparare un pacchetto di proposte da presentare al vertice del 27-28 giugno in modo da ottenere un sì dal Consiglio Europeo.

"Il nuovo metodo" - Il capogruppo misto alla Camera Pino Pisicchio parla di metodo nuovo e assicura che, come ha espressamente ricordato Letta, gli incontri periodici della maggioranza serviranno a "sminare la rotta del governo da eventuali punti di frizione". Il ruolo di facilitatore spetterà a Dario Franceschini che avrà il compito di mediare sulle questioni "calde" di Imu e reperimento dei fondi per finanziare la Cig.