Pd, sarà Epifani il segretario-traghettatore

Pd, Bersani si dimette da segretario 00:27 - Dopo le dimissioni di Pier Luigi Bersani, sarà Guglielmo Epifani il segretario-traghettatore del Pd. Sulla sua figura, infatti, "il gruppo indicato dal coordinamento per preparare l'Assemblea nazionale, al termine di due giorni di consultazione e di confronto, ha registrato un'ampia convergenza". Il nome di Epifani verrà sottoposto al voto dell’Assemblea di sabato. - Dopo le dimissioni di, saràil segretario-traghettatore del. Sulla sua figura, infatti, "il gruppo indicato dal coordinamento per preparare l'Assemblea nazionale, al termine di due giorni di consultazione e di confronto, ha registrato un'ampia convergenza". Il nome di Epifani verrà sottoposto al voto dell’Assemblea di sabato.

La convergenza su Epifani, spiega il Pd in una nota, dipende dal fatto che "il suo profilo risulta il più idoneo a condurre il partito verso la stagione congressuale e nelle nuove e impegnative responsabilità che spettano al Pd nella difficile fase politica del Paese". Il comunicato è firmato dai vicepresidenti dell'Assemblea, Marina Sereni e Ivan Scalfarotto, i capigruppo Roberto Speranza, Luigi Zanda e David Sassoli e il coordinatore dei segretari regionali Enzo Amendola.



Epifani è stato preferito a Piero Fassino ed Anna Finocchiaro: erano questi gli altri nomi che erano stati ipotizzati come candidati alla segretaria dei democratici durante la riunione del comitato preparatorio dell'assemblea nazionale del Pd.



Franceschini: "Bene Epifani per rilanciare il Pd" - "Epifani ha l'autorevolezza, il buonsenso, l'esperienza che servono adesso per sostenere il governo e rilanciare il partito tenendolo unito". Così Dario Franceschini su Twitter commenta l'accordo sul nome dell'ex segretario della Cgil.



Speranza sostiene Epifani: "E' lui l'uomo giusto" - "Epifani è la persona giusta per guidare il Pd in questo passaggio difficile. A lui va il mio pieno e convinto sostegno". E' quanto scrive su Twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Roberto Speranza.