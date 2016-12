foto Afp

- "Non mi sarei avventurata in dichiarazioni sui diritti alle coppie dello stesso sesso se non fosse stato lo stesso Berlusconi" ad aprire "i passi verso una legge per il riconoscimento delle unioni civili di gay e lesbiche". Così Josefa Idem, ministro per le Pari Opportunità, spiega l'annuncio relativo alla presentazione di un disegno di legge sulle unioni civili.