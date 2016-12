foto LaPresse

- In seguito alle polemiche derivate dalla condanna in appello per Silvio Berlusconi, nell'ambito del processo Mediaset, l'Associazione nazionale magistrati accusa il Pdl di delegittimare le azioni della giustizia italiana. In una nota l'Anm sottolinea infatti come le reazioni politiche che ci sono state rispetto a singole decisioni giurisdizionali, costituiscano una "pericolosa delegittimazione del ruolo della giurisdizione nella nostra democrazia".