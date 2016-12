Imu prima casa verso il rinvio a settembre

foto Ansa 16:03 - Mini rinvio, fino a settembre e solo per la prima casa, della prima rata dell'Imu. Il decreto legge su cui sta lavorando il governo al momento lascerebbe invece fuori capannoni e fabbricati. La trattativa è però ancora aperta e non è escluso quindi che le misure possano essere ampliate. - Mini rinvio, fino a settembre e solo per la prima casa, della prima rata dell'Imu. Il decreto legge su cui sta lavorando il governo al momento lascerebbe invece fuori capannoni e fabbricati. La trattativa è però ancora aperta e non è escluso quindi che le misure possano essere ampliate.

Rifinanziamento Cig - Le misure sul congelamento dell'Imu rientrano, assieme a quelle sul rifinanziamento della Cig, tra i "provvedimenti urgenti" all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma oggi, il primo "operativo" del governo Letta. Dizione che, in genere, si usa per i decreti legge, anche se si potrebbe utilizzare lo strumento dell'emendamento al decreto sblocca debiti della Pubblica amministrazione.



Franceschini: "Verso il decreto" - "L'orientamento - secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini - è di fare un decreto" su Imu e Cig in deroga. "Domani mattina, con Letta, Alfano e Saccomanni incontreremo i capigruppo di maggioranza per discutere in maniera collegiale i prossimi provvedimenti economici del governo, dopo il Cdm di oggi", ha aggiunto Franceschini.



Via doppio stipendio ministri-parlamentari - All'ordine del giorno, come anticipato dallo stesso premier, Enrico Letta, intervenuto all'assemblea di Rete Imprese Italia, anche l'eliminazione dello stipendio per i membri del governo che sono anche parlamentari.