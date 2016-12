foto LaPresse

01:16

- "Siamo in democrazia ma non vuol dire un nome precostituito, decide l'assemblea". Così Pier Luigi Bersani replica ai cronisti che al termine della riunione del coordinamento del partito gli chiedono se per l'assemblea di sabato si arriverà a un nome unitario per la segreteria. Bersani ha sottolineato che "all'assemblea ci saranno decisioni che contano" e verrà eletto un segretario vero.