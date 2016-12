Giorgio Napolitano al Csm: "Ci sono criticità e problemi anche nella magistratura"

foto Ansa Correlati Commissioni, Nitto Palma eletto alla Giustizia 18:56 - "Combinare rigore ed equilibrio è un esercizio non sempre facile ma invece cruciale perché possa riconoscersi la funzione e l'indipendenza della magistratura". Lo ha sottolineato Giorgio Napolitano, parlando al Csm. "Dopo un anno travagliato è arrivato un nuovo governo - ha poi aggiunto parlando del nuovo esecutivo - la cui missione dovrà tradursi in risposte all'emergenza economica con l'attuazione di riforme istituzionali troppo a lungo attese". - "Combinare rigore ed equilibrio è un esercizio non sempre facile ma invece cruciale perché possa riconoscersi la funzione e l'indipendenza della magistratura". Lo ha sottolineato Giorgio Napolitano, parlando al Csm. "Dopo un anno travagliato è arrivato un nuovo governo - ha poi aggiunto parlando del nuovo esecutivo - la cui missione dovrà tradursi in risposte all'emergenza economica con l'attuazione di riforme istituzionali troppo a lungo attese".

"Confido che il Csm sappia dare il proprio contributo per affrontare i problemi della Giustizia, che conserva ancora tante criticità ed urgenza nel nostro Paese". Questo è l'auspicio del Presidente della Repubblica in un breve intervento al Csm al termine dell'elezione di Giorgio Santacroce come Primo presidente della Cassazione.



Il Capo dello stato si è "felicitato" con Santacroce dicendosi certo "che saprà svolgere a livello necessario" le funzioni di Primo presidente della Cassazione. "Debbo dire - ha proseguito Napolitano - che la pluralità delle candidature, ma anche il riconoscimento delle difficoltà di scelta tra candidati di così alto profilo, sono un segno confortante della qualità delle risorse umane e soprattutto del clima che si è determinato, importante per la coesione del Csm".



Giorgio Santacroce presidente della Cassazione - Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha quindi eletto Giorgio Santacroce nuovo presidente della Corte di Cassazione. L'elezione era attesa con grande attenzione anche dal mondo politico per la sua rilevanza. Santacroce sostituirà Ernesto Lupo, l'attuale presidente che va in pensione dal prossimo 13 maggio, lunedì. L'elezione ha spaccato il Csm: con Santacroce, presidente della Corte d'appello di Roma, ha preso 13 voti ed era in lizza contro Luigi Rovelli, presidente della seconda sezione civile della Cassazione, al quale sono andati 9 voti. Politicamente, Santacroce è gradito in particolare al centrodestra.