Mediaset, Berlusconi: "Mi aspetto assoluzione"

foto Tgcom24 21:28 - Nel processo Mediaset, Silvio Berlusconi si aspetta "un'assoluzione totale perché il fatto non sussiste se i giudici saranno integerrimi. Se invece mi troverò di fronte ad un collegio di giudici politicizzato allora potrebbe esserci una sentenza come quella di prima grado, lontana dal vero e fatta apposta per eliminare l'avversario". Il leader Pdl in un'intervista al Tg5 aggiunge poi che certa sinistra tenta di eliminarlo per via giudiziaria. - Nel processo Mediaset, Silvio Berlusconi si aspetta "un'assoluzione totale perché il fatto non sussiste se i giudici saranno integerrimi. Se invece mi troverò di fronte ad un collegio di giudici politicizzato allora potrebbe esserci una sentenza come quella di prima grado, lontana dal vero e fatta apposta per eliminare l'avversario". Il leader Pdl in un'intervista al Tg5 aggiunge poi che certa sinistra tenta di eliminarlo per via giudiziaria.

"Tentano di eliminarmi per via giudiziaria" - "Sono 20 anni che vengo considerato da certa sinistra come un ostacolo che si frapponeva tra loro stessi e la gestione del potere, hanno tentato di eliminarmi in ogni modo anche con le libere elezioni e non essendoci riusciti tentano di farlo per via giudiziaria", ha aggiunto Silvio Berlusconi.